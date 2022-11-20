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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نتيجة السرعة الزائدة .. فيديو صادم لـ حاث سيارة و انقلابها فى بورسعيد | شاهد

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لـ محافظة بورسعيد ، فيديو صادم  لـ حاث سيارة و انقلابها نتيجة السرعة الزائدة وخرج منها السائق بدون اى اصابات . 

 

وكتب  الصفحة الرسمية للمحافظة " بسم الله الرحمن الرحيم «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»
صدق الله العظيم . 
 

وتابع " أهالي بورسعيد الكرام إن أبنائنا زينة الحياة الدنيا كما قال الله في كتابه العزيز، ولذلك لابد أن نحافظ عليهم ونحفظهم حتى من أنفسهم، وفي ظل ما رصدناه جميعًا من تكرار حوادث السيارات والدراجات البخارية التي يقودها أبنائنا نتيجة السرعة الذائدة.


واضاف " فإننا نناشد أولياء الأمور بمساندة الجهود المبذولة في هذا الشأن بتوجيه الأبناء على عدم تجاوز السرعات القانونية المحددة داخل وخارج المدينة، والالتزام بالقوانين المرورية، حرصًا على أرواح أبنائهم وأبناء بورسعيد، وكذلك حفاظًا على أموالهم.. كما قال الله في كتابه العزيز .

 

بورسعيد محافظة بورسعيد

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