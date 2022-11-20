لم أستسلم.. تعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم 2022

علق كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا ، على غيابه عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن .

وكتب كريم بنزيما عبر صفختة بموقع فيسبوك «في حياتي لم أستسلم أبدًا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائمًا لذا السبب يخبرني أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق كأس عالم جيد. شكرا لكم على جميع رسائل الدعم».

وأعلن منتخب فرنسا بشكل رسمي غياب كريم بنزيما عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضة لإصابة في الفخد الايمن .

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ضرب في عضلة الفخذ من الفخذ الأيسر ،كريم بنزيما يضطر للتخلي عن المشاركة في كأس العالم ، الفريق بأكمله يشارك كريم حزنه ويتمنى له الشفاء العاجل.

وتعرض كريم بنزيما للإصابة أثناء مران منتخب فرنسا، مساء السبت، ليغادره قبل نهايته.