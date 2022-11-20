سائق توك توك يشعل النيران في شقة أسرة خطيبته بالمحلة.. تفاصيل وصور

الاب يلقي ثلاثة ٱطفال من النافذه لإنقاذ حياتهم والجيران ينقلوهم للمستشفي العام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب في ٱوائل العقد الثالث من عمره يعمل سائق توك توك عقب انتقامه من أهل خطيبته سابقه بإضرام النيران في شقتهم وإحراق جهاز العروس بواسطة "السولار" مواد حارقة بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة وتم الدفع ب٣ سيارات مطافىء لإخماد النيران وتم السيطرة على الحريق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة الفتاة بينهم 3 ٱطفال وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باستعمال النيران في شقة سكنية مملوكة للأسرة بنطاق منطقة الجمهورية بدائرة القسم .



كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات مطافىء لإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية مدعومع ب3 سيارات مطافىء من إخماد نيران الحريق باستخدام المواد الرغوية قبل امتدادها للمنازل المجاورة .



وافادت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد نصر مفتش فرع البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام .م" سائق توك توك 22 سنة خطيب ابنة الأسرة المالكة للشقة السكنية وأنه أراد الانتقام منها عقب رفضها إتمام الخطوبة واستكمالها بسبب سوء سلوكه بإشعال النيران في شقة سكنية تحوي جهاز العروس .



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة إضرام النيران انتقاما من الفتاة العروس وأفراد أسرتها .

وكشف شهود عيان من الجيران عن تمكن والد الفتاة العروس من إنقاذ حياة أطفال الثلاثة بإلقاءهم من النافذه عقب اشتعال النيران في محتويات الشقة بينما أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص من أفراد الأسرة ونقلوا إلي مستشفي العام للإسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر المادية والتلفيات .

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