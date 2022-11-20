برلماني: نتائج cop27 ستكون فعالة في مواجهة التغيرات المناخية ومخاطرها

أشاد النائب عمرو فهمي ،عضو مجلس الشيوخ ، بالنجاحات التي حققتها قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ، مضيفا أن مصر أظهرت قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ونجحت في عمل تنظيم أكثر من رائع أبهرت به جميع الدول المشاركة.

وأوضح فهمي ، في بيان له اليوم، أن مصر حققت مكاسب اقتصادية وسياسية، من بينها الترويج للسياحة ، وجذب استثمارات جديدة مع شراكات دولية وإقليمية ، بجانب الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف وزتاحة الفرص أمام الشركات المختلفة، وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات لتغير المناخ في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قمة المناخ ستساهم في تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، بجانب أنها ستساعد مصر في طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات خلال المحافل الدولية وتسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على مشروعاتنا القومية .

وذكر فهمي، أن نتائج قمة المناخ ستكون فعالة وبناءة، وستحقق أهداف جميع الأطراف، بجانب السعي لتنفيذ الالتزامات بشكل قوى، والوصول لنتائج جيدة تساعد على مواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع والتي لها مخاطر عديدة على المجتمع.

ولفت النائب إلى أن مصر أصبحت الآن ساحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بكافة أنواعها بعد تأكيدها للعالم أنها أصبحت من الدول الأولي في منطقة الشرق الأوسط التي تحولت إلي الاقتصاد الأخضر وأصبحت صديقة للبيئة ، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ.