ريم البارودي تروج لمسلسل وفاء عامر الجديد.. شاهد

روجت الفنانة ريم البارودي إلى مسلسل الفنانة وفاء عامر "العيلة دي"، وذلك عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت البارودي البوستر الرسمي للمسلسل والذي ظهرت فيه صديقتها الفنانة وفاء عامر.

من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.