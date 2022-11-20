كل سنة وأنتي طيبة يا دودو.. أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

احتفل الفنان أحمد رزق بعيد ميلاد الفنانة هندي صبري، وذلك عبر صورة لهما نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد رزق في الصورة برفقة هند صبري أمام البحر، وعلق قائلا: "كل سنة وأنتي طيبة يا دودو".

يُذكر أن النجمة هند صبري، روجت لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت “صبري” عبر الأغنية معلقة: “أغنية ديس #فضل_ونعمة الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.