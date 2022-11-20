حريق هائل في كافيتريا شهيرة بشرم الشيخ| تفاصيل

تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق من السيطرة على حريق هائل اندلع في أجزاء من كافتيريا شهيرة بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ بعد وقوع إصابات محدودة

كان اللواء شريف رؤوف مدير امن جنوب سيناء تلقي إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في أجزاء من كافتيريا سياحة مما أسفر عن إصابات محدودة باختناق لكل من يوسف السيد محمد ٣٦ سنة من القاهرة وتم إسعافه في موقع الحريق وإسماعيل محمد الصاوي فرد شرطة باختناق وتم إسعافه.

وكانت هرعت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وكذلك سيارات الإسعاف وتم إخماد الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب لباقي الكافتيريا .

وقال شهود عيان أن الحادث نتيجة لماس كهربائي اندلع في أجزاء من الكافتيريا ناحية الشاطئ ولم يمتد لباقي نتيجة سرعة تدخل سيارات الإطفاء.

وقد تم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق

حريق هائل في كافيتريا شهيرة بشرم الشيخ

حريق هائل في كافيتريا شهيرة بشرم الشيخ

حريق هائل في كافيتريا شهيرة بشرم الشيخ

حريق هائل في كافيتريا شهيرة بشرم الشيخ