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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

انطلاق فعاليات الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص.. الثلاثاء

صدى البلد

د. هاني محمود:

الملتقى بمثابة منصة دولية لربط قادة الاستثمار بمجتمع الأعمال والمستثمرين

تنطلق فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص «قمة فينجر برنت»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، والمقرر انعقاده على مدار يومين في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص.

الدكتور هاني محمود

وقال الدكتور هاني محمود، رئيس «الملتقى» ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن القمة ستكون بمثابة منصة للمستثمرين وصناع القرار والمؤثرين الذين يبحثون عن حلول مبتكرة للتعاون، والشركاء الذين يستفيدون من فرص الاستثمار الهائلة لتسريع الصفقات التجارية والشراكات المتطابقة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومعالجة تحديات الاستثمار الكبرى.

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قمة «فينجر برنت»، تعد بمثابة منصة دولية للمناقشات التي يقودها الخبراء بين القادة العالميين والمستثمرين وأعضاء الحكومات والخبراء الماليين والمبتكرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي.

القطاع الخاص

وأوضح أن الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص، سيركز على ربط قادة الاستثمار بفرص النمو والمبادرات التي تُعالج التحديات القائمة على نطاق واسع داخل مجتمع الأعمال التجارية للمستثمرين، موضحاً أن «الملتقى» سيحتفل هذا العام بقادة الاستثمار البارزين، وسيربطهم بعدد من الشركات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمؤثرين للوصول إلى أرضية مشتركة من التفاهم والتعاون لتوقيع صفقات مثمرة ذات عائد مباشر على الاستثمار والاقتصاد المصري بصورة فورية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمسئولين من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،  كمتحدثين في الجلسات الافتتاحية على مدار يومي المؤتمر.

صناعة النقل البحري

ومن المقرر أن تنعقد عدة جلسات هامة على هامش المؤتمر، من بينها تطوير صناعة النقل البحري والتحديات المرتبطة به وسبل التغلب عليها بمشاركة المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

الأمن الغذائي

كما يتضمن المؤتمر جلسة حول مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي العالمي بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وكذلك مستقبل التطوير العقاري في مصر والعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.
وتتضمن الفعاليات أيضاً جلسة حول المصريين المستثمرين في الخارج بمشاركة السفيرة سها الجندي. وجلسة حول منظومة سوق المال بمشاركة رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص قمة فينجر برنت القطاع الخاص حافظ البنك المركزي الفريق كامل الوزير وزيرة التخطيط النقل البحري صندوق مصر السيادي

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