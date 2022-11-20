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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: 691 مليون دولار صادرات مصر من الأدوية

الأدوية
الأدوية

 قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن المادة 18 من الفصل الأول للدستور تنص على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة،  حيث تكفل الدولة الحفاظ على المرافق العامة التي تقدم الخدمات للشعب، والعمل على النشر الجغرافي العادل للمؤسسات الصحية، وتلزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، وتلزم الدولة بإعداد نظام تأمين شامل لكل المواطنين يغطي كل الأمراض.


 وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن رؤية 2030 تتحدث على تمتع كل المصريين بحياة صحية آمنة تتميز بعدم التميز، والنهوض بصحة المواطنين، وهذا الأمر هام للغاية. 


وتابع أن مصر تحتوي على 170 مصنع للدواء بزيادة تقدر بـ30% عن 2015،  وتم إنشاء مدينة للدواء على نطاق واسع الفترة الأخيرة ، مشيرًا إلى أن  مصر توفر  أكثر من 75 % من احتياجاتها من الدواء من حيث القيمة المالية ، وأكثر من 90% من عدد الوحدات  الدوائية. 


ولفت إلى أن نسبة توطين المضادات الحيوية تقدر بـ79% وتحقق وفر يقدر بـ70 مليون دولار نتيجة تقليل الاستيراد، وتوطين صناعة دواء فيروس سي وصل لـ100% مما أدى لخفض تكلفة العلاج لـ100 دولار مقابل 10آلاف عالميًا. 
وأشار إلى ان حجم الصادرات من الأدوية يقدر بـ691 مليون دولار في عام 2021 ، وهذا يعني ان صناعة الدواء كبيرة وقادرة على النمو، خاصة وانها تغطي جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية .

عبد المنعم سعيد الأدوية صادرات مصر

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