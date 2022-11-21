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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشريفة وصلت يا بلد.. منة اتجوزت الخميس وجوزها طلقها الجمعة لشكه في عذريتها| القصة الكاملة

الفتاة
الفتاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بحمل فتاة علي كتفة وسط احتفالية كبري جابت عدد من الشوارع وانطلاق الأصوات العالية والميكرفونات قائلين الشريفة العفيفة وصلت يا بلد..الكل يصور الشريفة العفيفة..

ومن جانبه كشف أحد الأهالي أن الفيديو لفتاة تدعى "منة السيد م غ " بمنطقة المسلمية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية وكان زفافها يوم الخميس الماضي وثان يوم فوجئ أهالي المنطقة بقيام الزوج بتطليق الفتاة بسبب كونها غير عذراء.

وأضاف الأهالي، أن أسرة الفتاة قامت بتوقيع الكشف عليها ولكن تبين أنها مازالت عذراء ورُودْ شرف أهلها بإثبات من الطب الشرعي بأنها عذراء.

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فيما حرص موقع “صدي البلد” علي التواصل مع أحد أقارب الفتاة والذي أكد أنه تبين براءة الفتاة والحمد لله ومن المقرر أن يتم عقد جلسة عرفية يوم الجمعة القادم أو بعد القادمة وسوف يتم تحكيم العقلانيين ولن يتم الحديث في هذا الأمر نهائياً.

 

وأشار أحد أقارب الفتاة إلى أن جميع الأهالي يتقدمون بالشكر إلى جميع رجال مباحث مركز صان الحجر لدورهم البارز في منع أي احتكاكات من جانب العائلتين والسعي لإنهاء كافة المشاكل بالمنطقة.

التواصل الاجتماعي محافظة الشرقية الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي موقع صدى البلد صان الحجر

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