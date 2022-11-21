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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 سيدات لاتهامهن بسرقة الهواتف المحمولة في الوايلي

متهمة
متهمة

منطقة الوايلي..أمرت جهات التحقيق، حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة هواتف المحمول من إحدى الطالبات في منطقة الوايلي.

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منطقة الوايلي

البداية عندما،أسفرت جهود الأجهزة الأمنية التي قادها اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، لمكافحة النشاط الإجرامى خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

ضبط 3 سيدات "لهن معلومات جنائية"، لقيامهن بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات حال سيرها بدائرة قسم شرطة الوايلى.

جرائم الوايلي

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الوايلي بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهن على 4 هواتف أخرى من متحصلات وقائع سرقة.

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