عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لماذا خسر منتخب قطر أمام الإكوادور؟.. أمير عبد الحليم يحلل المباراة.. فيديو

صدى البلد

 

قال أمير عبد الحليم محلل برنامج الماتش، إن منتخب قطر كان متماسكًا في بداية المباراة أمام الإكوادور، قبل الهدف الملغي الذي أدخل الإكوادور إلى اللقاء على عكس «العنابي» الذي سيطر عليه الارتباك.

وأضاف أمير عبد الحليم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب قطر فاجئ الجميع بالأداء الهزيل، بسبب أنه كان مصدومًا بعد الهدف الملغي للإكوادور.

الاكوادور استغل المساحات.. 

txt

غضب عارم من فيريرا داخل الزمالك وأزمة جديدة بسبب المستحقات.. فيديو

txt

محمد شبانة: الأهلي أتم التعاقد مع صفقتين في الميركاتو الشتوي القادم.. فيديو

وأشار إلى أن منتخب الإكوادور، استغل المساحات عن طريق كايسيدو على حساب بوضياف، مع زيادة عددية وضغط من زملائه على منتخب قطر، ما منحهم هدفين متتاليين وقبلهما هدف ملغي.

واختتم تصريحاته، أن بطولة كأس العالم بقطر، ستكون فرصة رائعة لظهور منتخبات أمريكا الجنوبية وقارة إفريقيا، بسبب المناخ الذي تتمتع به قطر، والمعتاد عليه منتخبات القارتين على عكس أوروبا.

 

منتخب منتخب قطر هاني حتحوت محمد شبانة عبد الحليم أزمة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

ترشيحاتنا

الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

مسؤول بالجيش الأمريكي: واشنطن بحاجة للحاق بروسيا في تطوير الأسلحة فرط الصوتية

لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. الإفتاء: لـ 5 أسباب

طلب عاجل لـ فيريرا من مجلس إدارة الزمالك

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

لادا موديل 2007 بسعر آيفون 14 برو ماكس.. سعرها 45 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

أحلى رقصة على السرير.. زلزال يضرب مصر ورواد السوشيال يسخرون: ايه دا يا ولاد؟!

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ