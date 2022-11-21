لماذا خسر منتخب قطر أمام الإكوادور؟.. أمير عبد الحليم يحلل المباراة.. فيديو

قال أمير عبد الحليم محلل برنامج الماتش، إن منتخب قطر كان متماسكًا في بداية المباراة أمام الإكوادور، قبل الهدف الملغي الذي أدخل الإكوادور إلى اللقاء على عكس «العنابي» الذي سيطر عليه الارتباك.

وأضاف أمير عبد الحليم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب قطر فاجئ الجميع بالأداء الهزيل، بسبب أنه كان مصدومًا بعد الهدف الملغي للإكوادور.

الاكوادور استغل المساحات..

وأشار إلى أن منتخب الإكوادور، استغل المساحات عن طريق كايسيدو على حساب بوضياف، مع زيادة عددية وضغط من زملائه على منتخب قطر، ما منحهم هدفين متتاليين وقبلهما هدف ملغي.

واختتم تصريحاته، أن بطولة كأس العالم بقطر، ستكون فرصة رائعة لظهور منتخبات أمريكا الجنوبية وقارة إفريقيا، بسبب المناخ الذي تتمتع به قطر، والمعتاد عليه منتخبات القارتين على عكس أوروبا.