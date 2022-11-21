مطلعتش مصرية .. أكلة غريبة انتشرت على جروبات الطبخ ما قصتها ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على جروبات الطبخ طبق لأكلة غريبة وادعى البعض انها من اشهر الاكلات المصرية وانه لا يوجد مصري لم يتناولها على الغطلاق حيث تبين أنها تعرف باسم الباسكو .

أكله غريبة على جروبات الطبخ

أثار طبق غريب متداول على صفحات الطبخ موجة كبيرة من الجدل حيث تسأل الكثيرون على اسم هذه الأكلة الغريبة والمكونة من كرات بيضاء في حساء شوربة وبعض الخضروات .

بعد البحث تبين أن هذه الأكلة ليست مصرية بل من أشهر الأكلات الإندونيسية ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.