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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: اللجنة التنفيذية لمدن التعلم تعقد اجتماعاتها لمناقشة التحديات والرؤیة المستقبلیة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مشروعات ، وفعاليات تساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية استراتيجية مصر 2030 التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الدولة في تحقيق التنمية الفعلية على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعريف بشبكة مدن التعلم التي تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية لتحقيق هدف رئيسي هو توفير التعلم مدى الحياة للجميع ونضع التعلم مدى الحياة الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة بإستمرار من أجل إكساب المواطنين معارف ومهارات ومواقف جديدة في مجموعة واسعة من السياق ليكونوا أكثر استعدادًا للتكيف مع التغيرات في بيانتهم لذلك يلعب التعلم مدى الحياة ومجتمع التعلم دورًا حيويًا في تمكين المواطنين وتحقيق الانتقال إلى مجتمعات مستدامة وإقامة شبكة من التعلم تشارك فيها الدول الأعضاء في اليونسكو التى يتجاوز عددها (170) دولة. 

وفي هذا الإطار شاركت اللجنة التنفيذية لمدن التعلم بالمحافظة ـ التي تعمل تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ـ بالإجتماع الدوري الأول إفتراضيًا عبر برنامج تطبيق "zoom" ـ على الهاتف المحمول والإنترنت ـ لمناقشة الموقف التنفيذى والجهود المبذولة في وضع إستراتيجية المدن والخطوات القادمة في الخطة التي تم وضعها وذلك للمضي قدماً في هذا الشأن للاستفادة من التعلم كنقطة إنطلاقة لإستجابة العديد من التحديات التي تواجه المدن فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة وللعمل على الإنضمام إلى شبكة اليونيسكو الدولية لمدن التعلم وبهدف التعريف بشبكة مدن التعلم .

جاء ذلك بحضور ممثلي معهد اليونسكو الدولي للتعلم مدى الحياة بالأمم المتحدة ومكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم والدول العربية بالقاهرة واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالقاهرة. 

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وأصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قرار المحافظه رقم (3114) لسنه2022 لجنة عمل تنفيذية برئاسه منار كامل مدير إدارة التعاون الدولي ومدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة وعضويه كل من (حاتم محمد قطب ، ومحمد فراج سيد ، وأيهاب عبد الحميد ، وفتحى صلاح عامر ، وفاطمة عايد محمد) لتكون مهمتها العمل بشكل تشاركى مع الاطراف المعنية والمجتمعات المحلية بالمحافظه لتطوير إستراتيجيه بناء مدن التعلم بالتنسيق مع المكتب الاقليمي لليونسكو بالقاهرة ومعهد اليونسكو الدولي للتعلم مدى الحياة بألمانيا واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالقاهرة ومنسق ملف مدن التعلم بوزارة التنمية المحلية.

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