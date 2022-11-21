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أخبار البلد

مستجدات طروحات البورصة.. مدبولي: ندرس تفاصيل كل العناصر المؤثرة 

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، ومحمود محرم، المستشار القانوني للصندوق.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية ملف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة؛ سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك عددا من المحددات التي تفرض نفسها على وضع توقيتات مواتية لعملية الطرح، من أهمها أوضاع البورصة وسوق المال، وهو ما يجعلنا كحكومة ندرس تفاصيل كل العناصر المؤثرة على البرنامج؛ من أجل اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول عدد من الموضوعات الخاصة بملف الطروحات، من بينها تقييم الوضع الاقتصادي الحالي على الصعيدين العالميّ والمحلي، في ظل ما تشهده الأسواق الناشئة من تحديات منذ مطلع العام الحالي، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية أثرت على اقتصادات مختلف دول العالم، وألحقت مشكلات عديدة بها ومنها اضطرابات سلاسل الإمداد، فضلا عن تغير السياسات الاستثمارية، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضًا أوضاع البورصة المصرية، بالإضافة إلى آخر تطورات الشركات التي يمكن إدراجها في برنامج الطروحات العامة.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك تناول الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات.

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