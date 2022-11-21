عودة كورونا .. الصين تعلن عن وضع وبائي صعب في بكين

قال شو هيجيان، المتحدث باسم بلدية بكين، اليوم الاثنين، عن وجود وضع وبائي صعب في العاصمة الصينية بعد زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.

وقال شو هيجيان، إن "الزيادة في الحالات الجديدة في بكين لا تزال مرتفعة، ويستمر عدد الحالات في المجتمع في النمو، كما أن أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في العاصمة هي في أكثر اللحظات أهمية وحرجة".

ووفقا لما ذكره شو هيجيان، تم اكتشاف 154 حالة إصابة محلية جديدة في بكين يوم الأحد، بالإضافة إلى 808 حالات بدون أعراض.

وبدأ الوضع الوبائي في العاصمة يتدهور تدريجياً منذ بداية نوفمبر.

واعتبارًا من 22 نوفمبر، ستشدد سلطات بكين قواعد دخول المدينة من مناطق أخرى من البلاد.

واعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، سيُطلب من الوافدين إلى بكين إجراء ثلاثة اختبارات PCR في غضون ثلاثة أيام. حاليًا، يجب على الأشخاص الذين يصلون إلى العاصمة من مناطق أخرى في الصين إجراء اختبارين PCR في غضون ثلاثة أيام من دخول المدينة.