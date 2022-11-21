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منوعات

بدون أعراض.. 24 ألف إصابة وأول وفاة بكورونا في الصين منذ ستة أشهر

إجراء مسحات طبية
إجراء مسحات طبية - Getty Images / Stringer

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن رجلاً يبلغ من العمر 87 عامًا من بكين توفي بسبب كوفيد-19، لتعد أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد منذ ما يقرب من نصف عام وسط عمليات الإغلاق الصارمة ، حيث كانت أحدث حالة قبل الإبلاغ عنها في شنغهاي في مايو.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أعلنت الصين عن اكتشاف 24215 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ومعظمها بدون أعراض.

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ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي، وتم تسجيل 286197 حالة إصابة منذ أن تم التعرف على الفيروس لأول مرة في ووهان في ديسمبر 2019 ، ولكن تم الإبلاغ عن 5227 حالة وفاة فقط.

شكك البعض في حفظ الأرقام القياسية في الصين، مشيرين إلى أن تفشي المرض الأخير في شنغهاي، الذي استمر لمدة شهرين وأصاب مئات الآلاف من الناس، وتسبب رسميًا في حوالي عشرين حالة وفاة فقط. 

وعن المرضى الذين ماتوا كانوا مصابين بأمراض صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب ولكن ثبتت إصابتهم بـ كوفيد -19 قبل الوفاة لم يتم احتسابهم على أنهم وفيات كوفيد-19 ، على عكس الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك ، فإن احتساب كل حالة وفاة إيجابية للفيروس كحالة كوفيد-19 هي نفسها مثيرة للجدل ، حيث يرى بعض الخبراء أنها لا تزيد عن المبالغة أو إثارة الخوف.

وكانت قد فرضت سياسة “صفر-كوفيد” الصينية قيودًا صارمة على الحركة داخل البلاد، وفرضت عمليات الإغلاق والحجر الصحي وتتبع الاتصال والاختبارات الجماعية إلى حد لم نشهده خلال الأيام الأولى للوباء.

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