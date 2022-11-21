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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بتكسف من المشاهد الجريئة..5 صور لابنة شقيقة إلهام شاهين بعد تصريحاتها

ابنة شقيقة الهام
ابنة شقيقة الهام شاهين

تصدرت الفنانة إلهام صفى الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة عن المشاهد الجريئة.

وتميل الفنانة الهام صفى الى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة و الملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن و البنطلونات الممزقة.
 

وتظهر  دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.
 

وتتميز  الهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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وكشفت إلهام صفي الدين عن رأيها في مصطلح "السينما النظيفة" وتقديم المشاهد الجريئة وقالت: ما معنى السينما النظيفة، في كل مجتمع ثقافة محددة وكل شعب تربى على أفكار وممنوعات هذا طبيعي عندما يكون الشخص مقتنعا بشيء وكبر عليه لن يستطيع تغييره، لكن أنا لا أخاف.

مضيفة: ومينفعش الفن يبقى متقيد، الفن إحساس أحنا كبشر بنتحكم في تفكيرنا لكن معندناش تحكم في إحساسنا، مينفعش تقولي أنا عاوز الحالة دي لكن في ممنوعات، لازم الدنيا تكون متفتحة الفن دوره أن يفتح دماغ الناس بدل ما الناس تقفل عليه، بالنسبة لي حابه أعمل كل حاجة، ولو أنا شايفة أن في مشهد أو حاجة في السياق الدرامي وفي الكتابة والرسالة هقدمها لكن لو هي ملهاش لازمة مش هعمله.

 

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