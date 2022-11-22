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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ابنة حسين فهمي تكشف عن جمالها

ابنة حسين فهمى
ابنة حسين فهمى

تحتفل اليوم منة ابنة الفنان حسين فهمى والفنانة ميرفيت أمين بعيد ميلادها الموافق 22 نوفمبر.

 

وتحرص منةابنة الفنان حسين فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورها الجديدة من أحدث ظهور لها.

وتتميز ابنة حسين فهمى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة حسين فهمي على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدل على كتفيها، وتضع بعض لمسات المكياج التي تعتمدعلى الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ابنة حسين فهمي تكشف عن جمالها

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