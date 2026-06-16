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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائبة وزيرة التضامن: الدولة تقدم دعما هائلا بأشكال متعددة ومتنوعة ومستدامة لأصحاب الحرف التراثية

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
أ ش أ

 أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مارجريت صاروفيم ، أن الدولة المصرية تقدم دعما هائلا بأشكال متعددة ومتنوعة ومستدامة لأصحاب الحرف التراثية.

وقالت مارجريت صاروفيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات افتتاح معرض «ديارنا» للحرف التراثية واليدوية بمكتبة الإسكندرية - أن وزارة التضامن الاجتماعي تساعد وتساهم بفعالية في إيجاد فرص حقيقة مستدامة للأسر المصرية خاصة لأصحاب الحرف التراثية ودعم استثماراتها التي تمثل ثروة حقيقة.

وأضافت أن معرض «ديارنا» يمثل إحدى الآليات المهمة لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا، من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة تسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، بما يساعد على تحقيق الاستقلال الاقتصادي .

وأشادت بمعرض ديارنا الذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 70 عارضًا من أصحاب المشروعات والحرفيين من مختلف المحافظات والذي يمثل دعما مستداما لأصحاب الحرف اليدوية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وخلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت نائبة وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير المساعدات المادية والأجهزة التعويضية، فضلًا عن برامج التدريب والتأهيل والدمج المجتمعي، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أن المعرض يركز على دعم أصحاب الحرف المتميزة والكفاءات الإنتاجية، ويسهم في الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية من الاندثار باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية، مؤكدة أن المنتجات المعروضة تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة للجمهور.

وأشادت بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية في تنظيم المعرض، بما يوفر منصة فعالة للحرفيين والأسر المنتجة لعرض وتسويق منتجاتهم أمام جمهور واسع من الزائرين.

وزيرة التضامن الدولة المصرية دعما أصحاب الحرف

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