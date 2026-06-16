مش عايزة تغششنا .. ضبط 6 طلاب إعدادية رشقوا منزل معلمة بالحجارة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 6 طلاب بالمرحلة الإعدادية، لاتهامهم بإلقاء الحجارة على منزل إحدى المدرسات والتعدي عليها بالسب، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وذلك عقب رفضها السماح لهم بالغش خلال الامتحانات.



وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من مدرسة يفيد بتعرض منزلها للرشق بالحجارة من قبل عدد من الطلاب، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف لها.



وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 طلاب بالمرحلة الإعدادية، وأن دافعهم كان الانتقام من المدرسة بعد رفضها مساعدتهم على الغش أثناء أداء الامتحانات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الطلاب المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.