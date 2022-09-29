أرقام خرافية| سعر صادم لإطلالة الملكة رانيا.. شاهد

تألقت الملكة رانيا، خلال الأيام الماضية بمجموعة متنوعة و مختلفة من الإطلالات وذلك خلال زياراتها لـ مدينة نيويورك الأمريكية، وشاركت متابعيها بمجموعة من الصور.



كشفت صور الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ، عن إحدى الإطلالات الأنيقة والمميزة.

لافتت الملكة رانيا، الأنظار ببلوزة ذا أكمام طويلة باللون تميزت ببعض الرسومات البسيطة وقد حملت توقيع دار الأزياء العالمية Fendi، وبلغ سعرها 1862 دولار أمريكي أي ما يقرب من 37 ألف جنيه مصري، ونسقت معها تنورة بسيطة.

أكملت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم من Moynat، ووصل ثمنها إلي 3400 يورو مما يعادل 68 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم، كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

