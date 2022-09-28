بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

ظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان تحت الركبة، وتميز الفستان بتفصيلة بسيطة ومميزة، كما تزين الفستان بمجموعة من الورود الملونة التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

قد حمل فستان ياسمين صبري توقيع ماركة dolce and gabbana، وبلغ سعره حوالي 40 الف جنية مصري .

لكن أثارت ياسمين صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما حمل حذائها توقيع ‏CHRISTIAN LOUBOUTIN ،وبلغ سعره 4893 دولار أي ما يقرب من ١٢ ألف جنيه مصري.

سعر حذاء ياسمين صبري

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ياسمين صبري



