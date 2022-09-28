عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت  الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

txt

بعد العنب والبيتزا.. أمينة شلباية تثير الجدل بإتيكيت دخول الحمام| شاهد

txt

رقم خرافي|سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا في نيويورك|شاهد

txt

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

txt

بالفوشيا .. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

ظهرت  ياسمين صبري مرتدية فستان تحت الركبة، وتميز الفستان بتفصيلة بسيطة ومميزة، كما تزين الفستان بمجموعة من الورود الملونة التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

قد حمل  فستان ياسمين صبري توقيع ماركة dolce and gabbana، وبلغ سعره حوالي 40 الف جنية مصري .

لكن أثارت ياسمين صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما حمل حذائها توقيع ‏CHRISTIAN LOUBOUTIN  ،وبلغ سعره 4893 دولار أي ما يقرب من ١٢  ألف جنيه مصري.

سعر حذاء ياسمين صبري

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ياسمين صبري


 

ياسمين صبري أحدث أعمال ياسمين صبري آخر أعمال ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري أزياء ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

القاضية مش ممكن.. غضب جمهور الأهلي ضد تصريحات عصام الشوالي

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

موضوعات متعلقة

بعد العنب والبيتزا.. أمينة شلباية تثير الجدل بإتيكيت دخول الحمام| شاهد

رقم خرافي|سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا في نيويورك|شاهد

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بالفوشيا .. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

بعد أنباء عن انفصالها.. نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

تقلد ياسمين صبري… فنانة معروفة تثير الجدل على السوشيال ميديا|بنفس الفستان

هعمل كرشي قريب.. بدرية طلبة تثير الجدل بسبب عمليات التجميل

مش قافلة باب الجواز .. سر غير متوقع لـ أناقة إطلالات سوسن بدر

ترشيحاتنا

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

سورة تغفر جميع ذنوبك.. واظب عليها كل ليلة

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

إسعاد يونس تعلن وفاة والدة زوجها

جيهان فؤاد: نعمل على إعطاء 30% من احتياجات الطالب الغذائية في المدرسة..فيديو

قاطرة بشرية.. صفقة أجنبية جديدة على أبواب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

بطريقة غير تقليدية .. قدمي البطاطس لأطفالك بوصفة سهلة وسريعة

بجمبسوت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

بكوب من هذا المشروب يمكنك إخراج الماء الزائد من الجسم

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ