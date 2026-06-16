مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الغد

أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والكويت اعتبارًا من غداً 17 يونيو 2026، وذلك بمعدل رحلة يوميًا علي رحلاتها الجوية MS611/MS610، علي أن يكون إقلاع ووصول الرحلات من مبني الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق المستمر مع سلطات الطيران المدني.

ويمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الإستفسارات من خلال التواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران عبر:

الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

الرقم الأرضي 090070000

الرقم الدولي +97142306666

الرقم الدولي +966122297777

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

أو عبر أقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران أو من خلال الوكيل السياحي.