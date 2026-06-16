بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.. ترامب يعتزم إقالة وزير الحرب وعدد من المسئولين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن توجه داخل الإدارة الأمريكية لإجراء تغييرات واسعة في عدد من المناصب الحساسة، تشمل مسؤولين بارزين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته صحيفة “إسرائيل اليوم” مصادر أمريكية، فإن ترامب يدرس إجراء تعديلات كبيرة داخل فريقه الحكومي، قد تفضي إلى إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين أبدوا تحفظات على المسار الذي تتبعه الإدارة بشأن التفاهمات الجارية مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات المتعلقة بالاتفاق المرتقب مع طهران تقف وراء هذه الخطوة، في ظل تباين وجهات النظر داخل دوائر صنع القرار الأمريكية حول آليات التعامل مع الملف الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

ومن بين الأسماء المطروحة ضمن قائمة التغييرات المحتملة، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، حيث يدرس ترامب إنهاء مهامهما ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تشكيل فريقه التنفيذي والأمني.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من البيت الأبيض تؤكد هذه الأنباء أو تحدد موعدًا لاتخاذ قرارات نهائية بشأن تلك التغييرات المحتملة.