فان جال: اتفقت مع ديباي على المشاركة لنصف ساعة قبل مباراة السنغال

قال لويس فان جال، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إنه سيتم تقييم الجاهزية البدنية للاعب الفريق ممفيس ديباي، وذلك بعد نجاح هولندا في الفوز على السنغال.



وبصم المنتخب الهولندي على عودته مجددا لكأس العالم، بالفوز على السنغال 2 / صفر، حيث جاءت الأهداف في الدقائق الأخيرة عن طريق كل من كودي جاكبو ودافي كلاسين، ليخطف النقاط الثلاث الأولى في المجموعة الأولى.

وبدأ ديباي المباراة من على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة في أوتار الركبة، لكنه شارك في آخر 28 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "الثمامة".

ويأمل مهاجم برشلونة الإسباني في المشاركة أمام الإكوادور في المباراة المقبلة المقرر إقامتها يوم الجمعة.

وقال فان جال عن ديباي الذي لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري الإسباني كأساسي هذا الموسم: "لقد اتفقنا قبل المباراة على أن يشارك لمدة نصف ساعة".

وأضاف: "أمام الإكوادور سيرغب في اللعب، لكن علينا أن نقيم جاهزيته بعد تلك المباراة، لم أعتقد أبدا إننا سنخسر، لكننا أردنا بإشراكه في تلك المباراة صناعة العديد من الفرص للتسجيل، هو لاعب يمكنه صناعة الفارق".