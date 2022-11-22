لاعبو الزمالك في زيارة للونش للاطمئنان عليه

حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على زيارة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض في منزله

ياتي هذا للاطمئنان عليه بعدما عاد اللاعب من إنجلترا مؤخرا، عقب خضوعه لعملية جراحية

حيث تعرض " الونش" لإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وخضع لجراحة مؤخرا بإنجلترا.

وقام كلا من محمد عبد الغني ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة بزيارة المدافع الدولي عقب مران الفريق اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة للاطمئنان عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول اعتذار البنيني أكينولا، بشأن تأخر عودته إلى القاهرة بعدما أكد اللاعب لمسؤولي الأبيض على انتهاء جواز سفره وحاجته لتجديده قبل العودة.

وكان من المقرر أن يعود سامسون أكينولا إلى القاهرة يوم الإثنين الماضي، قبل أن يتأخر اللاعب عن العودة بسبب حاجته لتجديد جواز سفره وفقا لما أخطر به مسؤولي النادي.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اعتذار سامسون أكينولا بالرفض من قبل مسؤولي الكرة بالزمالك، وتمسكوا بتطبيق لائحة الخصومات على اللاعب البنيني.

وأصبح من المؤكد غياب سامسون أكينولا عن مباراة المصري المقبلة بسبب تأخر عودته إلى القاهرة، وغيابه عن تدريبات الزمالك منذ أكثر من أسبوع تقريبا

وانتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني للفريق عقب عودتهم من المنتخبين الأول والأولمبي.

ويشارك الرباعي محمد عواد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" في تدريب اليوم بعد عودتهم من المنتخب الأول عقب ودية بلجيكا.

وفي سياق متصل من المقرر أن ينتظم كلل من محمد طارق وحسام عبد المجيد وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" لاعبي الزمالك في التدريبات غدا عقب عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.

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