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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تحمل واشنطن سبب الخلاف.. لقاء ساخن بين وزيري دفاع الصين وأمريكا

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

أكد وزير الدفاع الصيني، وي فنجي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام واشنطن لمصالح بكين الأساسية.

وجاء ذلك خلال جمع وزير الدفاع الصيني مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في سيم ريب بكمبوديا.

وقال فنجي لنظيره الأمريكي إنه على واشنطن تبني سياسات منطقية تجاه بكين.

أضاف: "تايوان تمثل "خطا أحمر" بالنسبة لنا"، مؤكدا أن حل القضية يخص الشعب الصيني وليس من الخارج.

وشدد على أن الجيش الصيني قادر على حفظ وحدة أراضيه.

وكشفت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، عن سبب الخلاف الراهن مع واشنطن وهو اتخاذها أحكاما استراتيجية خاطئة.

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وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الصيني، تان كيفي، في حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تابع لقناة CCTV الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي للوضع الحالي الذي يواجه الصين والولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا استراتيجيا خاطئا.

وقال تان أيضا إن الصين ليست مسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات.

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