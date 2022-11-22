انفوجراف.. مجمع مصانع الرمال السوداء بمصر الأحدث من نوعه في العالم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر.. الأحدث من نوعه في العالم".



ويستعرض الإنفوجراف أبرز المعلومات عن مشروع "مجمع مصانع الرمال السوداء" في مصر؛ وهو أحد أهم المشروعات القومية في الفترة الحالية. فقد تم افتتاحه رسميًّا في أكتوبر من العام الجاري؛ حيث يُقام المشروع على مساحة 35 فدانًا، بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرًا.



ويستهدف المشروع: إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وكذلك توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية الحيوية.



ويعتمد مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء على الكراكة "تحيا مصر"، وهي أول كراكة صديقة للبيئة في العالم، تعمل بالطاقة الكهربائية، ومصنع تركيز العائم: لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية، ومحطة تحلية مياه لصالح العملية الصناعية، ومحطة تخفيض ضغط الغاز، ومحطة كهرباء، وعدد من مصانع المعادن المستخرجة من الرمال السوداء.



كما أشار الإنفوجراف إلى أبرز المراحل والتطورات التي مرت بها الدولة المصرية باستثمارها في الرمال السوداء، ففي عام 2016 تم تأسيس أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وفي 2018 تم وضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء، وفي 2019 تم التصديق على قانون "الرمال السوداء"، لاستكشاف واستغلال معادن الرمال السوداء، وصولًا إلى افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء خلال عام 2022 بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

انفوجراف .. مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر.. الأحدث من نوعه في العالم"