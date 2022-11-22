بعد اتهامه بالتطبيع.. يوسف زيدان يستقيل من اتحاد كتاب مصر

أعلن الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، عن استقالته من اتحاد كتاب مصر، بعد أن لمح البعض أمس لاتخاذ الاتحاد إجراءات لإقالته، بسبب ما تم وصفه من جانب صحف مصرية محلية أنه كان على استعداد أن يحاضر في جامعة إسرائيلية، إذا وافق اتحاد الكتاب، كما أنه دعا إلى إعادة النظر في علاقة المثقفين بإسرائيل.

وفي منشور له قال يوسف زيدان:

بيان لا يحتاج إلى مزيد تبيان:

ردًّا على السخافات السَّمِجة والتصريحات المُنفلتة التي ملأت وسائل الإعلام والتواصل، أمس واليوم، فإنني أُعلن عبر هذه الصفحة استقالتي من النقابة المسماة "اتحاد كتاب مصر" بعد قرابة أربعين سنة كنتُ فيها مُلتزمًا خلالها بسداد الاشتراكات المقررة على الأعضاء، ودفع اثنين بالمائة من دَخلي المالي، برضا وسماحة نفس، لدعم ميزانية هذا الكيان.. وفي المقابل، دون السعي أو الحصول من تلك النقابة (الاتحاد) على أيِّ نفعٍ، من أيِّ نوع، خلال مُدة عضويتي.. وكما قال الشاعرُ العظيم: إذا تَرَحَّلتَ عن قومٍ وقد قَدِروا، ألا تُفارقهم فالراحلون هُمُ.