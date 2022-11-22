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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزيرة التخطيط: 25 مليار جنيه عوائد الصندوق السيادي خلال عامين

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي.

وقالت الدكتور هالة السعيد، إن الموارد المالية للصندوق بلغت 5 مليارات جنيه، وحققت عوائد بلغت أكثر من ٢٥ مليار جنيه من استثمارات محلية وأجنبية، خلال عمله علي مدار عامين فقط، وهو أمر جيد.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن خطة الصندوق الحالية هي توسيع التعاون مع الصناديق السيادية العالمية مثل الصندوق السعودي والقطري والكويتي وأيضا البحريني، والصناديق الأجنبية التي يتخطي عددها ١٧٠ صندوقا عالمياً.

وشرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، خطة عمل الصندوق وحجم استثماراته في المجالات المختلفة مثل القطاع العقاري وقطاع تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأبدي النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وعضو اللجنة، ملاحظاته حول تباطئ عمل الصندوق رغم انشاء عام ٢٠١٨، بالإضافة إلي الاستفسار عن العوائد القطاعية المستهدفة وضرورة الاخذ فى الاعتبار كامل هيكل الملكية للمشروعات مما يضمن المساهمة الاكبر للقطاع الخاص.

وردت وزيرة التخطيط، بأن الصندوق صدر بالقانون في ٢٠١٨، إلا أن نشاطه الفعلي جاء في ٢٠٢، و إضافة لا تعارض بين الصندوق و عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخري، بل ينسق مع الجميع مثلما حدث في مجال تحلية المياة والتنسيق مع وزارتي الري والإسكان.

وأكدت هالة السعيد، أن المستثمر الأجنبي في كل دول العالم يفضل التعاون مع الصناديق السيادية بعيداً عن الروتين الحكومي.

التخطيط المستثمر الاجنبي حماه الوطن مجلس النواب وزيرة التخطيط

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