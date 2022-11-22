لاعب منتخب السعودية الأسبق: الأخضر حقق انتصارا عربيا كبيرا على الأرجنتين

أكد عبد الملك الخيبري لاعب منتخب السعودية الأسبق، أن المنتخب العربي السعودي حقق انتصارا عربيا كبيرا على نظيرة الأرجنتيني المرشح للفوز بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022.



وأضاف عبد الملك الخيبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كان يدعم الفريق بقوة قبل المباراة أمام الأرجنتين، متابعا أن المدير الفني للمنتخب نجح في إغلاق المساحات أمام لاعبي الأرجنتين.

الفرحة كانت فرحة عربية



وتابع عبد الملك الخيبري لاعب منتخب السعودية الأسبق، أن :"الفرحة كانت فرحة عربية وليست سعودية، ونتمنى اكمال الانتصارات للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم".