خبير أمن معلومات: الدولة وضعت معايير لجودة إتمام المعاملات المالية عبر الإنترنت

أكد أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، أن الدولة وضعت معايير الجودة لتوفير مناخ آمن لإتمام المعاملات المالية عبر الإنترنت، من خلال توفير أجهزة مميكنة في كافة الأجهزة الحكومية.

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية حرصت على زيادة سرعة الإنترنت بشكل كبير، بجانب تدريب الموظفين على التقنية الرقمية الجديدة، وعمل قاعدة بيانات لكل المواطنين.

وأوضح خبير أمن المعلومات أن إتمام المعاملات المالية عبر الإنترنت يساهم فى القضاء على البيروقراطية والفساد، لأن الموظف لا يتحكم فى المواطن والإجراءات التي يتم اتخاذها للمعاملات الحكومية بل النظام الإلكترونى هو من يتحكم.