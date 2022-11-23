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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. نجمات خالفن قرار مهرجان القاهرة السينمائي بالالتزام بملابس محتشمة على السجادة الحمراء

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت بعض النجمات جدلاً على السوشيال ميديا بعد ظهورهن فى حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44.

وخالفت بعض النجمات قرار إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمى، بالالتزام بملابس محتشمة.

وظهرت الراقصة جوهرة بفستان أسود أنيق بينما اختارت أنستازيا فستانًا قصيرًا باللون الأبيض مزينًا بنقوش ذهبية، وأثارت غادة إبراهيم الجدل بإطلالتها الجريئة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة .

تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.

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