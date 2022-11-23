حملات لمكافحة النمل الأبيض بمدن أبورديس وأبوزنيمة بجنوب سيناء

شنت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، حملة لمكافحة النمل الأبيض بمدن أبورديس وأبوزنيمة، لحماية المباني والمنشآت من أخطار النمل الأبيض، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.

قال المهندس عبد الرحمن السعيد، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، إنه جرى التنسيق فريق من المهندسين الفنيين بالمديرية ومهندسي الإدارة الزراعية بمدينة أبورديس لبدء العمل المباشرة وبشكل علمي لمكافحة ظاهرة انتشار النمل الأبيض ببعض المناطق بالمدينة، وذلك طبقًا للمعايير المنظمة لأعمال الرش الوقائي لحشرة النمل الأبيض بالمبيد المخصص لذلك "هلبان 48%، حفاظًا على المنشآت والمباني.

وأكد مدير إدارة المكافحة في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جرى الانتهاء من أعمال الرش الوقائي للنمل الأبيض بموقع إنشاء مبنى التضامن الاجتماعي بقرية الرملة التابعة لمدينة أبوزنيمة، لافتًا إلى أن النمل الأبيض يعيش في شكل مستعمرات، ويهاجم المواد السليلوزية مثل الأوراق، الأقمشة، المفروشات، الأبسطة والموكيت، الأسفنج الصناعي المستخدم في حشو الأثاث، وتسبب الحشرة خسائر كبيرة وأحيانًا انهيارات لبعض البيوت التي تعتمد على الأخشاب.

ولفت إلى أن حشرة النمل الأبيض لا يمكن مشاهدتها بشكل مباشر بل من خلال آثار تدميرها، ومظاهر الإصابة التي تسببها فقط، لكونها تعيش بطريقة خفية تحت سطح الأرض، أو داخل قطع الأثاث والأرضيات والعروق الخشبية، وتقوم بمهاجمة أهدافها عن طريق أنفاق تمتد من أسفل سطح الأرض إلى أعلى في شكل أنابيب على الحوائط أو الأشجار بعيدًا عن الضوء والجفاف.

مكافحة النمل

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