أول تعليق من سوناك على خسارة اسكتلندا معركتها لإجراء استفتاء الاستقلال

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إنه يحترم قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة بشأن التصويت على الاستفتاء في اسكتلندا، مضيفًا أن الشعب الاسكتلندي يريد من الحكومة التركيز على التحديات الرئيسية المقبلة.

وردا على سؤال حول حكم المحكمة العليا، قال سوناك: "أعتقد أن شعب اسكتلندا يريدنا أن نعمل على إصلاح التحديات الرئيسية التي نواجهها بشكل جماعي".

وخسرت حكومة اسكتلندا المنحلة اليوم الأربعاء معركة كبيرة أمام المحكمة العليا في لندن حيث قرر القضاة عدم إمكانية إجراء اسكتلندا استفتاء ثانيا للانفصال

عن المملكة المتحدة دون موافقة البرلمان البريطاني.

واقترحت الوزيرة الأولى الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، إجراء استفتاء في 19 أكتوبر من العام المقبل، والذي سيكون ثاني استفتاء من نوعه منذ سبتمبر 2014 عندما صوت ما يزيد قليلاً عن 55 في المائة على البقاء جزءًا من المملكة المتحدة.

وطالب حزبها الوطني الاسكتلندي (SNP)، الذي يحكم المنطقة، بإبداء الرأي الثاني بشأن استقلال اسكتلندا منذ أن صوتت بقية المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وصوتت المنطقة على البقاء ضمن الكتلة الاقتصادية.

وقال اللورد روبرت ريد، رئيس المحكمة العليا، وهو يقرأ الحكم بالإجماع: "إن إجراء استفتاء قانوني سيكون له عواقب سياسية مهمة فيما يتعلق بالاتحاد وبرلمان المملكة المتحدة".

وأضاف: "من شأنه أن يعزز أو يضعف الشرعية الديمقراطية للاتحاد وسيادة برلمان المملكة المتحدة على اسكتلندا، اعتمادًا على وجهة النظر السائدة، وسيدعم أو يقوض المصداقية الديمقراطية لحركة الاستقلال".

وتابع: "لذلك من الواضح أن مشروع القانون المقترح له أكثر من ارتباط أو صلة بالمسائل المحفوظة لاتحاد اسكتلندا وإنجلترا ، وسيادة برلمان المملكة المتحدة ''.