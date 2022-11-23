الجمعية البرلمانية للناتو تدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة للجرائم الروسية

دعت الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا.

وتعد هذه الدعوة اعترافا من قبل الناتو بعد أن اعترفت برلمانات أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا وجمهورية التشيك بأن النظام الروسي “إرهابي"، وتبعتها المجالس البرلمانية لمجلس أوروبا وحلف شمال الأطلنطي.

وصوت البرلمان الأوروبي قبل قليل على نص يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورج بأغلبية 191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

ويتزايد عدد الدول والمنظمات الدولية التي تشارك في فكرة “إنشاء محكمة دولية للجرائم الروسية”، وترد الفقرة الخاصة بذلك في قرارات البرلمانات والمجالس النيابية.

الجدير بالذكر أن الموقف الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة هو أنه “يجب على روسيا أن تدفع ثمن الخسائر التي لحقت بأوكرانيا”.