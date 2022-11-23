بعد الفوز علي الأرجنتين.. مجلس وزراء الشباب العرب يهنئ السعودية

بعث وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أشرف صبحي؛ رسالة تهنئة الي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ، بالظهور المميز للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بكأس العالم لكرة القدم، والفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين بنتيجة ٢/ ١.

وعبر "صبحي" عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب الأخضر في مبارياته القادمة وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية والتأهل لدور الـ١٦، مثمنًا الأداء القوي للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين خلال المباراة التي جمعتهما أمس.

وشدد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على مساندة ودعم الدول العربية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ومواصلة النجاح من قِبل الجانب القطري في استضافة مونديال العالم.