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خالد شقير: تحديد سعر الغاز يُعمق الخلافات بين فرنسا وألمانيا

خالد شقير، مراسل
خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية في مارسيليا

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إن تحديد سعر الغاز يُعمق الخلافات بين فرنسا وألمانيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «فرنسا تعمل على ألا تصل نسبة التضخم إلى رقمين أي لا تتعدى 10%، وتدفع دول الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز، والوضع يختلف بين ألمانيا وفرنسا لأن فرنسا بها 5 محطات للغاز المسال، وألمانيا لا تملك مثل هذه المحطات حتى الآن لهذا فرنسا تريد محاولة وضع هذه الأزمة موضع البحث على طاولة المفاوضات بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكنها تجد صعوبات ومعارضات، لأنها تتعرض لانتقادات من قبل دولة محورية في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا».

 

وضع سقف لأسعار الغاز والنفط 

وتابع: «فرنسا تريد وضع سقف لأسعار الغاز والنفط أيضا، لذلك الرئيس الفرنسي حاول بصورة كبيرة الحديث مع الصين من ناحية والهند من ناحية أخرى في محاولة لجعلهم في موقف حياد على الأقل، وليس داعمين لروسيا، لأن حتى هذه اللحظة العقوبات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوربي لم تحقق نتائجها، ويجري الالتفاف عليها من خلال تصدير النفط الروسي إلى الصين والهند».

 

الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي فرنسا الغاز مفاوضات

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