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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اخصائية تغذية: كورس الأنا سيليوم أمن تماما ويساعد على فقدان 15 كيلو من الوزن..فيديو

الدكتورة منة ياسر،
الدكتورة منة ياسر، اخصائية التغذية العلاجية

أكدت الدكتورة منة ياسر، اخصائية التغذية العلاجية، أن كورس “انا سيليوم”، لفقدن الوزن والتخسيس هو طبيعي، ولا يسبب قرح او إمساك، فهو امن تماما على الصحة، وليس له أي أضرار جانبية.

 

وقالت منة ياسر، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أن كورس ”انا سيليوم"، يساعد على فقدان من 10 إلى 15 كيلو من الوزن.

 

 أقراص الأنا سيليوم

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن كورس “الأنا سيليوم” يحتوي على كريم شد الترهلات و أقراص الأنا سيليوم وكاتيكا والكمون من فيتامين د وكالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين ك2.

التغذية العلاجية منة ياسر صدى البلد الوزن التخسيس

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