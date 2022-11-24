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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ارتكاب 9 جرائم.. حبس عصابة سرقة المساكن في أكتوبر

صدى البلد

أمرت نيابة أكتوبر بحبس 3 لصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن. 

وقررت النيابة استدعاء ملاك الشقق المسروقة للتعرف على المضبوطات بحوزة المتهمين وطلبت تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة حول مدى ارتكاب المتهمين لجرائم اخرى بخلاف التي اعترفوا بارتكابها.

 

ونجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالجيزة. 

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب (كسر الباب) .

متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 9 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإرشادهم أمكن ضبط كافة المسروقات ، لدى عميلهم "حسن النية".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة اكتوبر حبس 3 لصوص سرقة المساكن وزارة الداخلية الجيزة

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