سها بهجت: زيارة إيفانكا ترامب إلى القاهرة من أهم الدعاية للسياحة المصرية|فيديو

أكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحةو الأثار، إن زيارة إيفانكا ترامب إلى مصر، من اهم الدعاية السياحية، مضيفة أن الكثير من الزائرين و السياح أنبهروا بالمعالم السياحية في مصر أثناء قمة المناخ.

وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، ان مصر حلم لكل شخص على وجه الأرض، وهذا ليس مبالغة، مؤكدة أن توافد شخصيات هامة إلى مصر خلال الأونة الأخيرة، ساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية.

تسهيلات دخول مصر

و أشارت المتحدث بأسم وزارة السياحة و الأثار إلى، أنه تم منح تسهيلات تأشيرة دخول مصر لحاملي بطاقة “هيا”، مؤكدة هذه التسهيلات تمت بالتنسيق مع منظمي البطولة، و دولة قطر، و جميع الجهات المعنية.