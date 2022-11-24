حصة العربي بالحديقة.. النحو على البلالين والإملاء بلعبة «اسحب وإلعب» في مدرسة بالمنيا

شهدت إحدى المدارس الدولية في محافظة المنيا، تقديم حصة اللغة العربية للطلاب بطريقة مختلفة غير المعتادة في المدارس.

حيث حرص المعلم على اعطاء طلابه حصة اللغة العربية في حديقة المدرسة، حيث جلس الطلاب على الأرض الخضراء، وحوّل المعلم حصة اللغة العربية إلى ألعاب لغوية، وقام خلالها الطلاب بعمل دائرة قام فيها كل طالب بتوجيه سؤال لزميله عن معنى كلمة.

أما النحو والإملاء فقد قام المعلم بشرحهما من خلال لعبة البالونات بعنوان «اسحب وإلعب»، مما حوّل حصة اللغة العربية إلى حصة ممتعة وشيقة استمتع فيها الطلاب وقضوا وقتها بحماس ملحوظ.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تستهدف تحقيق متعة التعلم، وتشجيع الطلاب على الاستمرار في رحلة التعلم مدى الحياة.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على أهمية جذب الطلاب للمدرسة من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة ورفع شعار «المدرسة بيتك الثانى».



بنود خطة إعادة جذب الطلاب إلى المدارس

تغيير البرنامج الدراسي

تخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية

تحقيق متعة التعلم في المدارس من خلال مسرحة المناهج، وتبسيط فهم المواد الدراسية.

دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين

إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة علي بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية

إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم.

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة

حصة العربي في حديقة المدرسة