عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصة العربي بالحديقة.. النحو على البلالين والإملاء بلعبة «اسحب وإلعب» في مدرسة بالمنيا

حصة العربي في حديقة
حصة العربي في حديقة المدرسة

شهدت إحدى المدارس الدولية في محافظة المنيا، تقديم حصة اللغة العربية للطلاب بطريقة مختلفة غير المعتادة في المدارس.

حيث حرص المعلم على اعطاء طلابه حصة اللغة العربية في حديقة المدرسة، حيث جلس الطلاب على الأرض الخضراء، وحوّل المعلم حصة اللغة العربية إلى ألعاب لغوية، وقام خلالها الطلاب بعمل دائرة قام فيها كل طالب بتوجيه سؤال لزميله عن معنى كلمة.

أما النحو والإملاء فقد قام المعلم بشرحهما من خلال لعبة البالونات بعنوان «اسحب وإلعب»، مما حوّل حصة اللغة العربية إلى حصة ممتعة وشيقة استمتع فيها الطلاب وقضوا وقتها بحماس ملحوظ.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تستهدف تحقيق متعة التعلم، وتشجيع الطلاب على الاستمرار في رحلة التعلم مدى الحياة.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على أهمية جذب الطلاب للمدرسة من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة ورفع شعار «المدرسة بيتك الثانى».


بنود خطة إعادة جذب الطلاب إلى المدارس 

  • تغيير البرنامج الدراسي
  • تخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية
  • تحقيق متعة التعلم في المدارس من خلال مسرحة المناهج، وتبسيط فهم المواد الدراسية.
  • دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين
  • إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي  يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة علي بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية
  • إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم.

حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
حصة العربي في حديقة المدرسة
المدرسة حصة حديقة المدرسة اللغة العربية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

في كأس العالم 2022.. حكم أفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

تخطي الـ1360 جنيها.. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

ترشيحاتنا

مصر تتصدر قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأفضل 25 وجهة سياحية 

حصة العربي بالحديقة.. النحو على البلالين والإملاء بلعبة «اسحب وإلعب» في مدرسة بالمنيا

سكن لكل المصريين.. تفاصيل طرح 1284 شقة للحجز في 9 محافظات

بمشاركة 49 دولة..مصر تنتهي من تجهيزات استضافة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

«الطاقة الذرية» توقع اتفاقيات لتوريد مكونات الوقود للمفاعل النووي البحثي الثاني بمصر

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون وسويسرا بكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتنت الجماهير بجمالها.. من هي مشجعة "ديزني" في مونديال قطر 2022؟

تسبّب اضطرابات الجهاز التنفسي .. تعرف على مخاطر تناول سمكة الأرنب

بعد خضوع أنغام لعملية استئصال الرحم.. تعرفي على الأسباب

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ