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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 49 دولة..مصر تنتهي من تجهيزات استضافة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

كأس رئيس الاتحاد
كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، حيث قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشار إلى تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

ونوه حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

مصر البرتغال بريطانيا المانيا تركيا العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الاتحاد المصري وزارة الشباب الاتحاد الدولي للرماية حازم حسني

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