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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023.. خطوات ورابط التسجيل للمعلمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط تسجيل بيانات المرشحين للمشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 لممارسة مهام رئيس لجنة و مراقب أول

ويمكن لمن يهمه الأمر التسجيل الان عبر الخطوات التالية :

يأتي هذا الاجراء بهدف تحديث البيانات الخاصة بـ رؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة ، وسحب استمارات الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم أسوة بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

كما نوهت وزارة التربية والتعليم، بأن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق ايضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على مسائلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.  

معلومات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 

  • وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023
  • انتهينا من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لجميع امتحانات الثانوية العامة 2023
  • امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام أوبن بوك
  • يمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.
  • امتحانات الثانوية العامة 2023 ستشتمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ وأسئلة مقالية قصيرة Short Essay
  • نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 لن تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية
  • تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح
  • سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية
  • نموذج الإجابة نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير  Rubrics  لضمان سرعة وموضوعية التصحيح
  • سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.
  • لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة كطالب منتظم
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