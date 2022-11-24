امتحانات الثانوية العامة 2023.. خطوات ورابط التسجيل للمعلمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط تسجيل بيانات المرشحين للمشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 لممارسة مهام رئيس لجنة و مراقب أول

ويمكن لمن يهمه الأمر التسجيل الان عبر الخطوات التالية :

ادخل على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/

ادخل البريد الالكتروني

ادخل كلمة المرور

اضغط على تسجيل الدخول

يأتي هذا الاجراء بهدف تحديث البيانات الخاصة بـ رؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة ، وسحب استمارات الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم أسوة بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

كما نوهت وزارة التربية والتعليم، بأن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق ايضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على مسائلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.

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