هل روسيا قلقة من هجماتها على البنية التحتية بأوكرانيا.. الكرملين يجيب

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن القيادة الأوكرانية يمكن أن "تنهي المعاناة" في أوكرانيا من خلال تلبية مطالب روسيا لحل النزاع.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة بشأن تأثير الضربات التي شنتها على البنية التحتية للطاقة وعلى السكان المدنيين، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، أجاب بيسكوف أن "روسيا هاجمت فقط أهدافا ذات أهمية عسكرية، وليس أهدافا "اجتماعية".

جدير بالذكر أنه لا يزال أكثر من ثلثي العاصمة الأوكرانية بدون كهرباء ولا تتوفر مياه جارية لقطاع كبير من السكان، وذلك بعد يوم عنيف من الضربات الصاروخية الروسية التي تسببت في أكبر انقطاعات في كييف خلال تسعة أشهر من الحرب

سكان العاصمة الأوكرانية بدون كهرباء

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن 70% من مناطق العاصمة بدون كهرباء، مشيرا إلى أن معظم محطات الطاقة الحرارية معزولة عن شبكة الكهرباء بسبب القصف الروسي.

وأكد عمدة كييف أن الكهرباء وعمال الإصلاح يبذلون قصارى جهدهم لإعادة الطاقة "بأسرع ما يمكن" لكن إعادتها سيعتمد إلى حد كبير على "توازن" الطاقة الإجمالي للشبكة الوطنية.

وكانت العاصمة الأوكرانية أحد الأهداف الرئيسية لسلسلة الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة التي قطعت الكهرباء في العديد من المناطق وجعلت انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ ضروريا في مناطق أخرى للحفاظ على الطاقة وتمكين الإصلاحات مع حلول فصل الشتاء.