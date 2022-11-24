عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ كارت أصفر.. حكاية أرخص قضية في التاريخ فازت بها قطر ضد أوروبا

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

شهدت الأيام الماضية حربا شرسة بين قطر والاتحادات والمنتخبات الأوروبية حول بعض الأمور في بطولة كأس العالم 2022، اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للتدخل في النهاية لحسم هذه القضية.

وألزمت قطر الضيوف “منتخبات وجماهير”، بالالتزام بعادات وتقاليد البلد خلال إقامة بطولة كأس العالم 2022، ووضعت قائمة من المحظورات، أبرزها رفض ارتداء اللاعبين شارة دعم المثليين في المباريات، وعدم ترويج أي لاعب أو مشجع للمثلية خلال البطولة، وأيضا منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال.

أول رد رسمي من الدنمارك على أنباء الانسحاب من كأس العالم

الفرنسي «سيموندي»: غياب محمد صلاح أضر بالمونديال.. ولماذا ينتقد الغرب قطر بعد فوات الأوان؟ (حوار)

قرارات قطر لم تعجب المنتخبات الأوروبية، حيث أعلن كل من هاري كين قائد منتخب إنجلترا وفيرجيل فان دايك قائد منتخب ألمانيا تحديهم عادات وتقاليد قطر، وارتدائهم شارة المثلية الجنسية.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تدخل وحسم الأمر بإلزام قادة جميع المنتخبات بارتداء الشارة التقليدية، ومنع ارتداء شارة دعم المثليين نهائيا في المونديال، وفي حال عدم التزام أي لاعب بالقرار سيحصل على بطاقة صفراء مع إمكانية مضاعفة العقوبات.

أرخص قضية في التاريخ.. سقطت بكارت أصفر

 تراجعت المنتخبات، وتحديدا إنجلترا وهولندا، وبلجيكا، وسويسرا، وألمانيا، والدنمارك، وويلز، عن ارتداء شارة دعم المثليين خلال منافسات كأس العالم 2022، للالتزام بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تهديد “فيفا”.

وأثار منتخب ألمانيا الجدل قبل انطلاق مباراته أمام كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بعدما وضع اللاعبون أيديهم على أفواههم قبل انطلاق المباراة، في إشارة إلى تقييد حريتهم من قبل قطر وفيفا، بسبب رفض شارة دعم المثليين.

منتخب ألمانيا

 

خضعت الاتحادات الأوروبية في النهاية  لعادات لعادات وتقاليد قطر واحترمت قوانين البلد رغما عنها، في سابقة تاريخية، حيث دائما ما كانت كرة القدم الأوروبية تتحكم في الأمور العالمية الخاصة بالساحرة المستديرة.

 

هل تنسحب الدنمارك؟

 صحيفة  “جلوبو سبورت” ذكرت خلال الساعات الماضية، أن جاسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، هدد بأن منتخب الدنمارك سينسحب من كل بطولات فيفا بسبب منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال بطولة كأس العالم”.

وقال ياكوب هويجه رئيس قسم الاتصالات بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في تصريحات صحفية:" بعض وسائل الإعلام فسرت تصريحات رئيس الاتحاد بأن الاتحاد سينسحب من بطولات فيفا، لكنه لم يقل ذلك، لقد فٌسرت التصريحات بشكل خاطئ".

أضاف:" نحن في موقف حرج ولن ندعم جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مجددا، وسنناقش المزيد من القرارات مع بعض الاتحاد الأوروبية".

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في نسختها الـ 22 خلال الفترة 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر القادم.

قطر كأس العالم فيفا اوروبا الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

زيادة المرتبات.. مفاجأة حول جمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين العلاوة والمنحة الاستثنائية

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

إقالة مسئول بـ اتحاد الكرة في واقعة غير أخلاقية

هجوم إلكتروني خطير يستهدف منشآت الغاز والنفط البحرية الأمريكية.. تفاصيل

لو عايز تنظم وقتك.. هذا التطبيق يضبط إيقاع يومك بطريقة مثالية

كأس العالم.. شوط أول سلبي بين أوروجواي وكوريا الجنوبية

بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

تجاوز الخطوط الحمراء.. نتنياهو يشدد من موقفه بمفاوضات تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

بملابس العمليات.. شاهد أول صورة لـ أنغام داخل المستشفى

لعنة ميسي.. هل انتهت مسيرة لاعب السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الارجنتين؟

فيديو

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

رضا الباهي: عشقي للسينما المصرية دفعني بـ"جزيزة الغفران" للقاهرة السينمائي

نقلوها فجأة للمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ