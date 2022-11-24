بـ كارت أصفر.. حكاية أرخص قضية في التاريخ فازت بها قطر ضد أوروبا

شهدت الأيام الماضية حربا شرسة بين قطر والاتحادات والمنتخبات الأوروبية حول بعض الأمور في بطولة كأس العالم 2022، اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للتدخل في النهاية لحسم هذه القضية.

وألزمت قطر الضيوف “منتخبات وجماهير”، بالالتزام بعادات وتقاليد البلد خلال إقامة بطولة كأس العالم 2022، ووضعت قائمة من المحظورات، أبرزها رفض ارتداء اللاعبين شارة دعم المثليين في المباريات، وعدم ترويج أي لاعب أو مشجع للمثلية خلال البطولة، وأيضا منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال.

قرارات قطر لم تعجب المنتخبات الأوروبية، حيث أعلن كل من هاري كين قائد منتخب إنجلترا وفيرجيل فان دايك قائد منتخب ألمانيا تحديهم عادات وتقاليد قطر، وارتدائهم شارة المثلية الجنسية.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تدخل وحسم الأمر بإلزام قادة جميع المنتخبات بارتداء الشارة التقليدية، ومنع ارتداء شارة دعم المثليين نهائيا في المونديال، وفي حال عدم التزام أي لاعب بالقرار سيحصل على بطاقة صفراء مع إمكانية مضاعفة العقوبات.

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تراجعت المنتخبات، وتحديدا إنجلترا وهولندا، وبلجيكا، وسويسرا، وألمانيا، والدنمارك، وويلز، عن ارتداء شارة دعم المثليين خلال منافسات كأس العالم 2022، للالتزام بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تهديد “فيفا”.

وأثار منتخب ألمانيا الجدل قبل انطلاق مباراته أمام كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بعدما وضع اللاعبون أيديهم على أفواههم قبل انطلاق المباراة، في إشارة إلى تقييد حريتهم من قبل قطر وفيفا، بسبب رفض شارة دعم المثليين.

منتخب ألمانيا

خضعت الاتحادات الأوروبية في النهاية لعادات لعادات وتقاليد قطر واحترمت قوانين البلد رغما عنها، في سابقة تاريخية، حيث دائما ما كانت كرة القدم الأوروبية تتحكم في الأمور العالمية الخاصة بالساحرة المستديرة.

هل تنسحب الدنمارك؟

صحيفة “جلوبو سبورت” ذكرت خلال الساعات الماضية، أن جاسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، هدد بأن منتخب الدنمارك سينسحب من كل بطولات فيفا بسبب منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال بطولة كأس العالم”.

وقال ياكوب هويجه رئيس قسم الاتصالات بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في تصريحات صحفية:" بعض وسائل الإعلام فسرت تصريحات رئيس الاتحاد بأن الاتحاد سينسحب من بطولات فيفا، لكنه لم يقل ذلك، لقد فٌسرت التصريحات بشكل خاطئ".

أضاف:" نحن في موقف حرج ولن ندعم جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مجددا، وسنناقش المزيد من القرارات مع بعض الاتحاد الأوروبية".

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في نسختها الـ 22 خلال الفترة 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر القادم.