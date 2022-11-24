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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يزف بشرى لأعضاء نادي سموحة

فرج عامر
فرج عامر

وجه المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، رسالة لاعضاء الجمعية العمومية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"


وكتب فرج عامر "مبروك بشري طيبة لاعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة ، تم رفض جميع الاستشكالات التي تقدم بها مجلس ادارة نادي سموحة اليوم  وعددها ٦ استشكالات ( لوقف الانتخابات) وتم رفضها بالكامل ، وسوف تجري الانتخابات في موعدها غدا الساعة ٩ صباحا حتي  الساعة السابعة مساءا علي منصب رئيس النادي"


وضمت قائمة المرشحين على رئاسة نادي سموحة 6 أسماء وهم : أحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهانى محمد أمين ووليد عرفات.


وقرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى اجتماعه الذى أقيم الجمعة الماضى، أن يكون الجمعة المقبل 25 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة الانتخابات على منصب رئيس النادى.

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IMG_٢٠٢٢١١٢٤_١٧٠٥٠٣
المهندس محمد فرج عامر نادي سموحة مجلس إدارة الجمعيه العموميه مجلس إدارة نادي سموحة

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