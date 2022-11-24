عودة كورونا.. الصين تعلن عن وضع وبائي حرج في بكين

تواجه بكين وضعا “حرجا” بسبب تفشي فيروس كورونا حيث يغرق أكثر من 400 مليون شخص في الصين في الإغلاق.

وأبلغت الصين عن ارتفاع قياسي في الإصابات وفرضت قيودا ردا على ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الفيروس بعد نحو ثلاث سنوات من ظهور الوباء في ووهان، وتم تسجيل نحو 31527 حالة إصابة مقارنة بذروة أبريل البالغة 28 ألفا.

وتعود بكين إلى الإغلاق كجزء من إجراءات الإغلاق القاسية “صفر كوفيد” في الصين.

وتم إغلاق المدارس والمطاعم والصالات الرياضية وصالونات التجميل وغيرها من المرافق هذا الأسبوع.

ونشرت هيئة الصحة في بكين رسالة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” قالت فيها إن 'وضع السيطرة على الوباء يمر بوقت حرج في المدينة'.

وقال هو هيجيان، المتحدث باسم المدينة: “سنعمل باستمرار على تحسين تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته للحد من الارتفاع السريع في أقرب وقت ممكن”.

وتطلب العاصمة الآن نتيجة اختبار PCR سلبية في غضون 48 ساعة لأولئك الذين يسعون إلى دخول الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والفنادق والمباني الحكومية.

كما أصبحت شوارع تشاويانج، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العاصمة، الآن شبه فارغة.

وكانت سانليتون، وهي منطقة تسوق راقية، صامتة تقريبا يوم الخميس لولا أزيز الدراجات الإلكترونية لركاب التوصيل الذين ينقلون وجبات الطعام لأولئك الذين يعملون من المنزل.

وشددت عدة مدن أخرى من بينها شنجهاي وقوانجتشو وتشونجتشينج قيود كوفيد مع ارتفاع الحالات.

ويخضع نحو 412 مليون شخص في جميع أنحاء الصين لنوع من إجراءات الإغلاق في 49 مدينة، أي حوالي 30 في المائة من السكان، وفقا لتقديرات بنك الاستثمار نومورا.

كما أن ستة ملايين من سكان تشنغتشو في حالة إغلاق بعد أن حارب العمال في مصنع iPhone الضخم أفراد الأمن المناسبين.

وفي الوقت نفسه، حثت مدينة تشانجتشون الشمالية الشرقية في مقاطعة جيلين سكانها على وقف الحركة غير الضرورية.

وخرج مئات العمال إلى الشوارع المحيطة بالمصنع الضخم في تشنغتشو وواجهوا أفرادا يرتدون ملابس واقية يحملون الهراوات في استعراض نادر للغضب الشعبي في الصين.

وفي أعقاب الاضطرابات، أمرت سلطات المدينة بإجراء اختبارات جماعية وإغلاق فعال لعدة مناطق.