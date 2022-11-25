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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

 

ويتأثر سعر الذهب برفع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي ما يجعل أصحاب الذهب يقومون ببيع المعدن الأصفر والاستفادة منه بعد وضع قيمته المالية في البنوك؛ والاستفادة بالفائدة المرتفعة؛ الأمر الذي يُساهم في انخفاض سعره عالميًا.

 

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 60 جنيها خلال 48 ساعة.. ويعود ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى العديد من الأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والذي يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب بالمصنعية

 سعر الذهب بالمصنعية يختلف من شكل إلى آخر ومن عيار إلى آخر ومن محل إلى آخر، لكن في العموم يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 3 إلى 7% من قيمة جرام الذهب .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار  24 الأعلى سعرا 1581 جنيهًا للبيع و1588 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم إلى نحو 1454 جنيهًا للبيع و1460 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1390 جنيهًا للبيع و1395 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1191 جنيهًا للبيع و1200 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجّل سعر الأونصة 49.2 ألف جنيه للبيع 49.5 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11.8 ألف جنيه للبيع و11.6 ألف جنيه للشراء.

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